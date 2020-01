Trapero asegura que los Mossos se negaron a dar información fiscal a la Generalitat para la república catalana

Uno de los correos electrónicos que ha salido durante el interrogatorio ha sido el que le envió en julio de 2017 el comisario Rafael Comes, entonces jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra, en el que éste indicaba que había asistido a una reunión a la que estaban también, entre otros, el ex secretario general de Interior César Puig y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó. En él se mencionaba un plan para que en una futura república catalana la policía autonómica tuviera "competencias plenas" , entre las que destacaba el "control de aduanas" y la "investigación de blanqueo para evitar la evasión fiscal de Cataluña".

"Mossos no facilitó ningún tipo de información", ha asegurado, señalando que a la reunión sobre el primer asunto acudió él mismo y les comunicó que "como Administración no tenían que tener ese tipo de información", que se encuentra en bases de datos de seguridad. "Me parecía una barbaridad", ha dicho Trapero, expresando la misma palabra con la que ayer tachó el proceso soberanista.