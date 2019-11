Permiten quedarse a los acampados en la Universidad de Barcelona porque no ocupan toda la plaza

En el acuerdo, la JEP considera que hay garantías de que durante la jornada electoral se podrá acceder al colegio que hay en la facultad de la Universitat de Barcelona (UB) y que la acera y el carril bus frente al colegio estarán libres de "símbolos políticos o reivindicaciones". También ordena a las fuerzas de seguridad garantizar "que no se realizan actos de proselitismo electoral con los electores y que no se perturba su acceso al colegio" y que los acampados no interfieran en la votación.