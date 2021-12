El pasaporte covid ya es obligatorio en Andalucía: el TSJA lo avala hasta el 15 de enero

Dicha orden, que entra en vigor desde su publicación este martes en el BOJA, acota la fecha de exigencia del pasaporte hasta el 15 de enero próximo, como pedía el TSJA para recibir el visto bueno. En una resolución dictada el pasado 2 de diciembre , el TSJA acordó no ratificar la medida planteada por la Junta, al no establecer un límite temporal de su vigencia y pese a cumplir con los requisitos de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, según el pronunciamiento del Alto Tribunal Andaluz.

Dicha resolución indicaba que la justificación de la medida no debe ceñirse a su proporcionalidad, necesidad e idoneidad, sino que "igualmente debe contener una motivación suficiente acerca de su vigencia en el tiempo". En aquella solicitud de la Junta no se adjuntó ninguna razón para no limitar la vigencia de la medida.