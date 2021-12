La Justicia balear avala el pasaporte covid en bares de copas y restaurantes

Los magistrados se refieren a la resolución del Tribunal Supremo que sostiene que la limitación de derechos mediante esta exigencia documental para acceder a estos establecimientos es "tenue" y que queda razonablemente justificada. Al respecto, argumentan que la exhibición del pasaporte covid no vulnera el derecho a la igualdad porque no se produce discriminación entre aquellos que están vacunados o no, ya que se permite presentar una PCR negativa, un test de antígenos negativo o el certificado de haber pasado la enfermedad y estar recuperado.