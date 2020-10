La Justicia catalana avala limitar reuniones a 6 personas y clases virtuales en universidad

En un auto hecho público este viernes, la Sección tercera de la sala contenciosa del TSJC ha autorizado las medidas planteadas por el Govern que necesitaban el aval judicial ya que afectaban a derechos fundamentales , aunque la sala no se pronuncia ni a favor ni en contra de otros apartados de la resolución de la Generalitat que ya han entrado en vigor, como el cierre de bares y restaurantes o la limitación de aforo en los comercios o en teatros, cines y salas de concierto.

Y lo hace argumentado que nadie duda de la "colosal y extraordinaria relevancia" de la pandemia , lo que ha obligado a las administraciones a adoptar medidas preventivas, por lo que la sala encargada de dirimir "no puede permanecer ajena a la enorme magnitud de los efectos" que ha provocado la pandemia ni sustraerse a las "tragedias que muestran cada día los medios de comunicación".

Tras recordar que la Fiscalía no se opuso a la adopción de estas medidas restrictivas, el TSJC remarca que en el procedimiento no se han mostrado razones contrarias a su aplicación.