Junts Per Catalunya pide un debate electoral con Jordi Sánchez en Soto del Real

El partido pide a la Junta Electoral que permite que los candidatos a la alcaldía de Barcelona debatan en Soto del Real. La semana pasada ERC pidió a Instituciones Penitenciarias pueden organizar actos electorales en las prisiones de Madrid y Cataluña. JxCat no propone una fecha concreta y emplaza al resto de candidatos, Inés Arrimadas (Cs), Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Oriol Junqueras (ERC), que está en la prisión de Soto del Real, Meritxell Batet (PSC) y Jaume Asens, de los comunes a debatir en este nuevo escenario.

La formación explica en un comunicado que con motivo de las próximas elecciones generales del día 28 de abril , su coalición electoral Junts Per Catalunya tiene intención de que se celebra un debate su candidato a la alcaldía de Barcelona, el señor Jordi Sànchez. Dado que actualmente el señor Jordi Sánchez se encuentra en prisión preventiva, en Madrid V (Soto del Real), la formación pide a la Junta Electoral Central un escrito solicitando se autorice la celebración de dicho acto en este centro penitenciario con la presencia – si así lo aceptan - de los candidatos y candidatas de las otras formaciones que obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes del 2016 por la circunscripción de Barcelona.

Asimismo, la formación solicita a la Junta Electoral Central, que se permita que dicho debate sea moderado por una persona profesional de los medios de comunicación y que pueda ser cubierto por otros profesionales de los medios. El partido independentista señala que dicho acto no sólo garantiza – aunque de manera parcial - los derechos políticos de los hoy candidatos privados de libertad, el derecho de los electores, tanto de los censados en la circunscripción de Barcelona y actualmente internos en el CP Madrid V, como de los electores en general ya que sin la celebración y publicidad de dicho debate difícilmente van a tener la posibilidad de escuchar a aquellos candidatos que se encuentran en prisión y el contraste de éstos con otros candidatos.

Cabe recordar, señala el comunicado, que el señor Jordi Sànchez no tiene ninguna comunicación restringida por orden judicial por lo que no hay motivo aparente para no autorizar este acto, y según tenemos conocimiento, el centro dispone de un salón de de actos adecuado para la celebración de dicho debate.