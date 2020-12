Aguado no puede reprimir las lágrimas al recordar a "Nini, Isidro y los 70.000 que ya no están"

Ignacio Aguado se emociona al recordar a los muertos por el coronavirus

Cifra en 70.000 los muertos frente a los 50.000 de Gobierno

Se acuerda de Nini, o de Isidro y de todas las cosas que se han hecho mal como país

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, no pudo contener las lágrimas en su última rueda de prensa del año al recordar a "la gente que ya no está", en alusión a las víctimas del COVID que cifró en 70.000 y no en 50.000 como señalan los datos del Gobierno de Sánchez, que en su balance de 2020 ha dado un dato para la esperanza y la polémica al señalar que muy pronto habrá más vacunados que contagiados. Aguado no ha podido contener la emoción al recordar a gente que ha perdido la vida por el coronavirus.

"No puedo olvidarme de Isidro. No puedo olvidarme de Nini, que además de ser familia trabajó en Chamberí en el PP muchos años. No puedo olvidarme de tantas personas que ya no están, 70.000 compatriotas por los que tenemos que dar la batalla. Tenemos que replantearnos muchas cosas que hemos hecho mal como país, todas esas cosas que ahora tenemos la oportunidad de hacer mejor", dijo muy emocionado.

Ayuso espera más vacunas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado también este martes un mensaje. Espera que lleguen más vacunas a la región porque, si no, se tardará "muchísimos meses" en vacunar a todos los ciudadanos y ha solicitado al Gobierno de España "transparencia e igualdad" en el reparto de las mismas entre las comunidades autónomas.

"Yo siempre he dicho que quiero el mismo número de vacunas para todos los ciudadanos, no que Madrid tenga más en detrimento de los demás. En Madrid esperábamos un número más alto y ahora es otro. Yo espero que vengan más vacunas porque, si no, vamos a tardar muchísimos meses en poder vacunar a los ciudadanos", ha lanzado Ayuso durante la rueda de prensa del balance de este año 2020 en la Real Casa de Correos.