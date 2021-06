Un perro corre sin descanso persiguiendo la ambulancia que trasladaba a su dueña al hospital

En l a enésima muestra de la lealtad que son capaces de profesar estos animales, el can no paró de perseguir al vehículo hasta llegar al centro sanitario donde fue atendida la mujer, con la que sin duda mantiene un vínculo extraordinario.

Respetando todos los protocolos, no le dejaron, y el animal se quedó fuera mientras con una mirada de reclamo observaba como la ambulancia empezaba a moverse alejándose de allí. Pero no desistió, porque inmediatamente el can se puso tras el vehículo y echó a correr.