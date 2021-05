Un legionario español ayuda a una pequeña marroquí en la valla del Tarajal

Los héroes de Ceuta se suceden. Es la otra cara de una tragedia que ha abrumado en horas a los españoles y en la que se mezclan los intereses de Marruecos, la diplomacia, la torpeza y el egoísmo política y el uso sin piedad de seres humanos para otras batallas. Gente que salta al mar sin saber nada, como bien sabe Juan Francisco, ahora famoso sin quererlo por hacer su trabajo y salvar a un bebé. Su relato estremece. No sabía si estaba vivo o muerto el bebé, tampoco si era niño o niña solo quería salvarlo. Aún tiene en los ojos las imágenes de los corchos y botellas de plástico con los que los inmigrantes se lanzaban al mar sin saber nadar. "Si no nos tiramos al agua muchos no habrían llegado a la orilla", recuerda. Y no es la única imagen que impacta. También lo hace la de una voluntaria abrazando a un desolado inmigrante que llega a tierra de milagro. Es la otra cara del conflicto.