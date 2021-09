La nueva ley de tráfico: se mantienen los 20km/h para adelantar, pero habrá más pérdidas de puntos

El Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde la reforma de la ley de tráfico para endurecer las sanciones por conducir utilizando el móvil y no llevar puesto el cinturón. La DGT no ha tenido apoyos parlamentarios suficientes para eliminar los 20 km/h extra en los adelantamientos. El organismo que dirige Pere Navarro aseguraba que la supresión de esta medida, que no está en vigor en ningún otro país europeo, ayudaría a reducir la siniestralidad en el tipo de vías que registra el mayor índice de fallecimientos en accidente de tráfico (el 75% de los siniestros mortales se producen en carreteras secundarias).