Libertad y vacunación, protagonistas de la campaña: la pandemia vuelve a ser el centro de las críticas

"Libertad es proteger a los mayores y a los vulnerables al contagio", remarcaba Pedro Sánchez. "El presidente del Gobierno ha abdicado de ser presidente de los madrileños", parecía contestarle Isabel Díaz Ayuso. "Y lejos de ayudarnos, lo único que ha hecho es darnos por perdidos, dar por perdido Madrid porque no lo controla", ha argumentado la presidenta y candidata popular a la reelección. Que no controla, dice, ni la economía ni la pandemia: "No pueden trasladar el miedo a los ciudadanos, no pueden cambiar los criterios de la vacunación".