Karwan asegura que si en un mes no regresa a su país, los talibanes cumplirán sus amenazas. "Hace tres días entraron en el domicilio familiar y aunque mi madre les dijo que había muerto, no se lo creyeron. Me buscan a mí y si no me presento a los talibanes, acabarán con sus vidas. Les han marcado el cuello y las manos para cortárselas si expira el plazo que han impuesto".