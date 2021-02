Un 22% de madres tuvo que renunciar a su salario para cuidar a hijos en cuarentena

"Desde que comenzó el confinamiento vimos en nuestra comunidad que las madres estaban absolutamente desbordadas y sin apoyo . En el plazo de un año, lo que detectamos es que el coste de la pandemia lo están sufragando las madres, que están renunciando a su jornada completa, o cogiendo días y excedencias sin sueldo o incluso vacaciones, todo con tal de no dejar a los niños y niñas solos", apunta Laura Baena, presidenta de la asociación y fundadora del Club de Malasmadres.

Teletrabajo con niños: "no ha sido conciliar, sino sobrevivir"

"Esto no ha sido conciliar, ha sido sobrevivir, porque teletrabajar con niños en casa no es lo ideal", ha destacado Baena, que ha lamentado que la conciliación sigue siendo una materia que no es competencia de ningún Ministerio.