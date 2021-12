Madrid autorizará dos o tres macrofiestas de Nochevieja que tengan planes de contingencia covid

La Comunidad de Madrid autorizará dos o tres macrofiestas para Nochevieja que cuenten con planes de contingencia Covid y otros requisitos de seguridad dado que el ocio nocturno en Madrid no está limitado ni se prevé que lo esté pasadas las fiestas navideñas por las características de la variante ómicron.

Tras visitar un centro de ejecución de medidas judiciales, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha apuntado que de las cinco macrofiestas que han solicitado autorización algunas no podrán celebrarse porque n o reúnen los requisitos que se hubieran exigido incluso antes de la pandemia.

En tiempos precovid, la Comunidad de Madrid recibía la solicitud de unas 60 fiestas en diferentes puntos de la región mientras que este año se ha quedado en lo "anecdótico" al reducirse ese número a cinco, de las que cuatro no superarán las 500 personas.

"En Madrid no hay restricciones en cuanto a fiestas, es algo anecdótico cuando en años previos había 60 solicitudes. Algunas no se van a celebrar porque no reúnen los requisitos que se exigirían previos a la pandemia. Estamos hablando de puro anecdótico", ha apuntado el consejero madrileño.