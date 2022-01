Madrid advierte a Djokovic a pesar de las exenciones de Sanidad: “Si quiere jugar tendrá que vacunarse”

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez: "Lo que tiene que hacer Djokovic es vacunarse"

La polémica suscitada en torno a Novak Djokovic ha transcendido la pista de juego y se está disputando ahora en el terreno político. Después de haber sido deportado de Australia y de que Francia ya haya adelantado que no podrá participar en Roland Garros, el alcalde de Madrid Martínez-Almeida aseguraba que el número 1 del mundo sería "un gran reclamo" para el Madrid Open aunque derivaba al Gobierno la competencia de dictar las normas para entrar en el país o no. Y llegó la polémica.

Almeida: "Nadie puede decir que legitimo el discurso antivacunas"

"Me reitero en que esto le corresponde al Gobierno de la Nación, que es a quien le corresponde establecer los requisitos de entrada en España, no al Ayuntamiento", manifestaba el alcalde dede Ifema Madrid, donde ha calificado de "deplorable" la actuación del tenista en Australia. "Si lo juega el torneo, no es porque lo invite el alcalde, sino porque está clasificado".

El alcalde, que no para de meterse en laberintos, ha defendido que él siempre ha llamado "a todo el mundo vacunarse" porque es el paso "más corto para vencer la pandemia". "Nadie pude decir que legitimo discurso antivacunas", ha lanzado.

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, manifestaba ayer estar "preocupada" porque el deportista de 34 años sea ahora "un reclamo del antivacunismo". "Supongo que Villacís estará preocupada por Djokovic y por cualquiera de las miles de personas que no están vacunadas", ha concluido el alcalde.

No podía falta la opinión de Ayuso. "Cada país pone sus normas y hay que cumplirlas". La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no ha dejado ninguna duda sobre la participación de Novak Djokovic en el próximo Mutua Madrid Open si el tenista serbio si éste insiste en no vacunarse.

Y por si faltaba alguna llegó la del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado este martes que Novak Djokovic, número uno del mundo, puede ser un reclamo para el Mutua de Madrid Open pero ha pedido ser "muy claros" sobre la necesidad de respetar las normas para incidir en que el tenista serbio deberá estar vacunado si quiere disputar el torneo madrileño.

"No dudo del reclamo que pueda ser para ese torneo pero reitero que tendrá que venir vacunado para que pueda competir, lógicamente", ha subrayado el máximo responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a la prensa tras un acto en el Hospital del Henares, en Coslada, donde ha presentado la nueva videoconsulta médica a través de la Tarjeta Sanitaria Virtual.

"Yo no dudo de la calidad tenística de Novak Djokovic, porque eso es suficientemente contrastado pero sí que desde el punto de vista sanitario si no está vacunado no podrá participar en un torneo en Madrid puesto que las normas están para cumplirlas y las tienen que cumplir todas las personas que vengan a disputar este torneo", ha subrayado Ruiz Escudero.

En esta línea, ha incidido en la necesidad de cumplir las normas y ha recordado que, igual que en los torneos de tenis, en la Comunidad también se cumplen en otros eventos como la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que exigirá certificado de vacunación o test de antígenos a los asistentes.

"Lo que le ha ocurrido en Australia ha sido por no cumplir las normas y ha sido deportado. Yo creo que en este sentido hay que ser muy claros e insisto en que las normas están para que todos las cumplan de manera similar", ha hecho hincapié el consejero tras la decisión de Australia de expulsar al tenista por no cumplir con el requisito de estar vacunado contra la Covid-19.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha sido tajante en su respuesta sobre el asunto: "Lo que tiene que hacer el señor Djokovic es vacunarse" para añadir a continuación: "No basta ser solo grande en la pista, sino que hay que ser grande en la vida, cuando uno es una estrella o un deportista de élite tiene muchos ojos que lo miran y la ejemplaridad es importante y creo que esto sin duda lo hacen los deportistas de élite en nuestro país, por poner un ejemplo, el señor Nadal".".