Madrid suspende el plan de vacunación a sanitarios por falta de vacunas

"El Ministerio ha entregado la mitad de las vacunas comprometidas"

El Consejero de Salud ha defendido la estrategia de vacunación del Gobierno madrileño, reservando vacunas para las segundas dosis necesarias y acusado al Ministerio de Sanidad de entregar "la mitad de las unidades que se comprometió a distribuir" en la región. "No ha habido ni una semana en la que no se haya producido una incidencia. Y, para no ser excepción, ya nos han confirmado que las dos próximas semanas no van a llegar la totalidad de dosis confirmadas", se lamentaba Ruiz Escudero.



Aunque el Consejor ha admitido que en parte la responsabilidad de los retrasos es de la propia farmacéutica Pfizer, que "está teniendo problemas con las líneas de producción de la vacuna", ha insistido en que los criterios de de redistribución de las dosis que han llegado a España perjudican a Madrid. "Una vez más, el Ministerio ha actuado de manera poco transparente -porque aún no sabemos cuál ha sido el criterio inicial de reparto-, generando de nuevo agravios comparativos entre comunidades autónomas. Y, en definitiva, causando perjuicios a los madrileños", ha acusado el Consejero.