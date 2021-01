La Comunidad de Madrid adelanta el toque de queda a las 23 horas y la hostelería cerrará a las 22 horas

La Comunidad de Madrid con una incidencia al alza, consecuencia de la tercera ola de coronavirus, ha anunciado que el toque de queda se adelanta a las 23 horas y que los establecimiento de hostelería deben cerrar a las 22horas. La comunidad autónoma pide, porque legalmente no puede prohibirlo, que los no convivientes no se reúnan en domicilios particulares.