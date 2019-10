Via Laietana da miedo por sus brotes violentos, pero el medio millón de manifestantes es menor que en la Diada

La manifestación tiene el lema 'Por los derechos y libertades, huelga general', cinco días después de conocerse la sentencia del juicio del 1-O. Los asistentes han entonado cánticos tradicionales del independentismo, y han proclamado lemas como 'Visca Catalunya, lliure!', 'Llibertat, presos polítics', 'Where Is Europe?', 'Volem un futur on la llibertat sigui la llei i no el crim', portando miles de 'estelades' y 'senyeres'.