Miles de personas se manifiestan en Barcelona y País Vasco contra la reforma laboral

Miles de personas han tomado las calles el domingo en Barcelona y País Vasco convocadas por los sindicatos alternativos, para mostrar su rechazo a la reforma laboral impulsada desde el Gobierno por el PSOE y Unidas Podemos. Los participantes en la concentración aseguran que, de aprobarse, esta nueva norma no elimina los aspectos más lesivos de la reforma laboral llevada a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. En concreto, señalan, no se recuperan las indemnizaciones por despido ni los salarios de tramitación, no se recupera la autorización administrativa de los despidos colectivos (ERE), se mantiene la flexibilidad para los despidos objetivos, no se recupera la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa, excepto en cuestión salarial.