20 manifestaciones en España critican la "insuficiente" reforma de la Ley Mordaza: "Exigimos la derogación total"

Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Pamplona, Granada, Vitoria, Pontevedra, Toledo, Guadalajara, Castellón, León o Logroño , entre otras ciudades, han acogido sobre mediodía la movilización impulsada por la plataforma ciudadana No Somos Delito, en la que se han agrupado entidades como Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, CGT, CNT, Red Acoge, CEAR, Greenpeace o Defender a Quien Defiende, entre otras.

Entre el clamor de lemas como "no más recortes de las libertades" y "Ni desahucios, ni mordaza" y arropado con chalecos y carteles en los que ha primado el color amarillo, como uno de doce por siete metros portado por activistas de Amnistía Internacional, miles de personas han salido a la calle en la protesta en Madrid , que ha concluido en Sol tras partir a las 12.00 horas desde Atocha.

"Hay que revertir todo el retroceso que se produjo en el 2015, queremos una ley garantista para el desarrollo de nuestros derechos y libertades", ha aseverado, para lamentar que por el momento la modificación planteada no garantiza el derecho a la protesta, no prohíbe expresamente la "atrocidad" de las devoluciones en caliente o "no establece la prohibición expresa del uso de pelotas de goma por parte de las autoridades, entre tras cuestiones.