Los titulares que no te puedes perder del 'Manual de Resistencia' de Sánchez

telecinco.es

El libro de Sánchez, Manual de Resistencia, se ha convertido en protagonista tanto en el Congreso como en el Senado. Es el primer libro campaña de la historia de la democracia y el primero que escribe, de la mano de Irene Lozano, un presidente mientras está en Moncloa. Y no, no tiene desperdicio.

Se ha convertido en una de las noticias de moda. No en vano, 'Manual de Resistencia' es el primer libro que saca un presidente estando en la Moncloa. El libro, un claro reclamo electoral y una herramienta de campaña, está siendo analizado al detalle por politólogos y oposición. Y la crítica no es buena, hasta ahora. Sálvame, el colchón, la alta valoración sobre sí mismo que tiene Sánchez y que desprenden las páginas del libro han copado hasta ahora los titulares. De hecho, algunas frases del libro se han colado en el Congreso y en el Senado. En el primero, Casado se ha permitido decirle al presidente que empiece a preparar el traslado del famoso colchón, que fue la primera medida de Sánchez como presidente (en tono irónico el libro le dedica espacio a esta anécdota) y desde el Senado, Cosidó le recomendó escribir otros dos títulos: “Historia de una traición” y “Manual del incompetente”.

Sánchez, un mago del rey del marketing como demuestra el hecho de que su jefe de gabinete sea Iván Redondo, un experto en la materia, considera que "este libro es fruto de largas horas de conversación con Irene Lozano, escritora, pensadora, política y amiga. Ella les dio forma literaria a las grabaciones, prestándome una ayuda decisiva. Sirvan estas líneas de agradecimiento”. Así lo desvela Sánchez en el prólogo. Lozano lo ha refrendado con una frase acorde con la calidad literaria de un libro que ya se ha puesto en solfa. "Yo hice el libro pero el autor es el presidente", ha justificado la periodista y política ante una presidente que ya está señalado por su tesis, que también convirtió en libro.

Sobre esta polémica habla el libro. "En aquellos momentos, me doctoré, terminé mi tesis y posteriormente la desarrollé en forma de libro, un trabajo que me hizo sentir muy orgulloso. En un intento torticero de emplear bulos y rabia a partes iguales, ha sido cuestionado sin ningún fundamento", dice el presidente aunque las investigaciones periodísticas apunta a lo contrario y una comisión de investigación desvelará la realidad de una tesis que se ha puesto desde el principio en entredicho, como la de otros políticos.

No es lo único sobre lo que habla el libro, que pretende ser una presentación en sociedad del presidente a sus electores y una justificación de las medidas tomadas en la legislatura. La duda es si le saldrá a Pedro el tiro por la culata. "Letizia se acercó para saludarme también, ella estudió en el Instituto Ramiro de Maeztu, como yo, y quería conocerme personalmente, un gesto que agradecí. Con todo, hasta entonces había sido una relación dentro de los cauces institucionales y protocolarios previsibles". Más frases que demuestran que Sánchez se tiene en alto valía. "Puede sonar presuntuoso, pero me doy cuenta de que me crezco en las situaciones difíciles". O como cuando señala, "la política es una carrera de fondo, y aquellos meses fueron además una llena de auténticos obstáculos en la que yo me fui curtiendo día a día".

Una relación con Felipe Vi que supera lo institucional

Algunos de los rasgos de la personalidad de Sánchez se traslucen en el libro como cuando habla de su relación con los Reyes. "Aquellas semanas de infarto se fraguó entre Felipe VI y yo una relación de complicidad que superó y sigue superando hoy lo institucional. Letizia se acercó para saludarme también, ella estudió en el Instituto Ramiro de Maeztu, como yo, y quería conocerme personalmente, un gesto que agredecí. Con todo, hasta entonces había sido una relación dentro de los cauces institucionalees y protocolarios previsibles".

San Juan de la Cruz era Fray Luis de León

Alguna cita también es errónea como la que hace referencia a lo duro que fue volver a reconquistar el poder en el PSOE. "Se subieron al coche y me preguntaron: ¿A Ferraz? Me acordé de San Juan de la Cruz en Salamanca: Como decíamos ayer". La realidad es que la cita pertenece a Fray Luis de León. No olvida Sánchez esa etapa, la más dura de su vida política. Todo fue terriblemente duro, traumático. Viví algunas deslealtades minuto a minuto. "Fue terrible en lo personal y me permitió saber a quién podía considerar amigo y a quién no".

Un clima de confianza con Rajoy

Sánchez quiere también mostrar debilidades ante el lector. "Realmente hubo días en que pensé en dejarlo todo. Yo estaba defendiendo lo que honestamente por coherencia y convicción creía que debíamos hacer", y da una consideración a Rajoy común entre políticos cuando el otro está fuera de juego. "Habíamos creado un clima de confianza y respeto mutuo, basado en las muchas horas de conversación y probablemnte en el compartir unos momentos muy difíciles para España. En aquel momento se me hacía duro, desde un punto de vista personal, plantear una moción de censura".

Un libro premonitorio

Es duro en el libro Sánchez con la oposición y los independentistas como presumiera que la salida del libro podía coincidir con una campaña electoral. " A ellos les interesa que Rajoy siga de presidente porque a sus expensas ellos van creciendo, pero al precio de que España y la democracia se deterioren Lo que ellos querían era el cuanto peor, mejor, y paradojas de la vida en ello coincidían con Puigdemont". Defiende el presidente la crítica que ahora copa titulares y que provocó una controvertida manifestación en Colón. "No hubo nada de eso, jamás negocié con los separatistas su apoyo a mi investidura". ¿Premonitorio?

Sálvame y su audiencia inculta



Pero también ha sorprendido las referencias a programas televisivos en ese intento de ser cercano. Más cuando tratando de valorar a sus espectadores se acaba siendo condescendiente con ellos. "Por un lado había un componente elitistas e incluso clasista, según el cual ciertos programas y ahora estoy pensando en Sálvame, tiene un público de mujeres mayores e incultas. Eso se traducía políticamente en que se suponía que eran programas a los que un político no debía ir. Pero, si pensamos en las implicaciones profundas de esto, resulta que rozan lo antidemocrático. En primer lugar se trata de un prejuicio. Yo tengo amigos, y digo amigos varones, profesionales de reconocido prestigio en sus ámbitos, que ven ese programa. En segundo lugar, aunque fuera verdad que solo lo ven mujeres mayores e incultas. ¿Cuánto vale su voto? No es el principio de la democracia el de una persona, un voto? Y si los políticos no despreciamos a ningún candidato ni ningún voto el día de las elecciones, ¿por qué eses desprecio cuando los ciudadanos son audiencia?".

Sánchez reconoce que tiene potra



Es sincero Sánchez al dar la clave de su éxito. La triple P. "Pasión, Paciencia, Potra". O como cuando reconoce que cuando hay un grave problema por resolver piensa en ¿qué haría Scottie Pippen en mi situación? La respuesta es obvia: se metería en su jet privado sin decírselo a nadie. Eso mismo hago yo. En ese sentido, el baloncesto me ha salvado la vida".

Y se sabe guapo aunque los feos también tienen derecho a existir



Sánchez se sabe guapo. Y hace referencia de ello en el libro. "Aquella época fue la de Pedro el guapo, cuyo mensaje implícito decía: como es guapo, es frívolo. O algo así. Para combatir esos juicios sobre mí, que eran estrictamente hablando prejuicios, no tenía más remedio que darme a conocer". E incide en ello. "Por supuesto que la imagen es importante. Estoy firmemente convencido de que los feos y las feas tienen derecho a existir, pero no descubro nada si digo que todos nos sentimos más cómodos y felices rodeados de gente hermosa. Miguel Ángel nunca esculpió un feo. Y Miguel Ángel era un genio. Dos más dos".

Un hombre de izquierdas que lee a Marx en versión mexicana

Que Sánchez es de izquierdas y que ha sido capaz de engullir a Podemos es una evidencia. Así lo refleja en el libro. "Yo soy profundamente de izquierdas. Casi todos los días leo un rato a Marx. Lo hago en la cama, antes de dormirme, dejándome arrullar por la lucha de clases. Tengo el Manifiesto Comunista en el Kindle. El problema es que me descargué una versión mexicana, que estaba más barata. Por eso lo cito poco. Porque, para mí, el comunismo me vale madre, especialmente las ideas del chingón de Carlos. No mames ya".

colchón en Moncloa. Ese mismo que siempre se cambia y dona cuando llega un nuevo inquilino a la misma. Para Pedro, en tono irónico esa fue la primera decisión que tomó como presidente, y lo hizo de la mano de su mujer, Begoña, siempre tildada como muy influyente en el presidente. "Mi primera decisión como presidente del Gobierno la tomé con mi mujer, Begoña, porque las cuestiones de intendencia se anteponen a casi todo. Esa primera decisión fue renovar el colchón de la cama de matrimonio y pintar nuestra habitación del Palacio de la Moncloa". Pero lo que realmente ha conmocionado a todos es la referencia alEse mismo que siempre se cambia y dona cuando llega un nuevo inquilino a la misma. Para Pedro, en tono irónico esa fue la primera decisión que tomó como presidente, y lo hizo de la mano de su mujer, Begoña, siempre tildada como muy influyente en el presidente. "porque las cuestiones de intendencia se anteponen a casi todo. Esa primera decisión fue renovar el colchón de la cama de matrimonio y pintar nuestra habitación del Palacio de la Moncloa".

No, no es un libro de humor, es un arma política

No, aunque lo pueda parecer el libro de Sánchez no es de humor. Es una arma política, un inicio de campaña peculiar. No deberían sus rivales subestimar a Sánchez. Está donde nadie pensó, ha resistido casi ocho meses sin diputados suficientes y promete dar guerra. De hecho, está el primero en las encuestas. Tras el libro se esconde una personalidad que no cede ante nada ni ante nadie, voluble, de convicciones líquidas, dispuesto a todo por llegar a la meta o marcar el libro. Un aviso a navegantes.