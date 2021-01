La viróloga, que recibió un galardón del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra este mes, se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la ciencia española durante los últimos meses. Ha tratado con frecuencia la actualidad de la pandemia y no duda en ofrecer su pronóstico. Sus aciertos, en la mayoría de casos, son sorprendentes.

Eficacia de vacunas: cree que seguirán los contagios

Pese a que España ya aplica la segunda dosis de la vacuna contra la covid desarrollada por Pfizer, Del Val cree que "habrá pandemia para rato". La doctora madrileña ya apuntaba desde hace semanas contra la eficacia de las vacunas (de ARN mensajero): podrían no proteger de la infección .

"Por ahora tenemos que fiarnos de lo observado en los ensayos preclínicos con animales, cuando se les vacunaba y luego se les infectaba, la vacuna no protegía de la infección porque había multiplicación del virus. Puede no proteger de la infección a las personas vacunadas. Si es así, cuando se infecten sin desarrollar síntomas pueden ser tan contagiosas como cualquier asintomático. También puede ser que la infección se produzca a tan bajo nivel que no sean contagiosas. La incógnita se irá resolviendo según avancen las campañas de vacunación y se completen los ensayos clínicos", señalaba al respecto.