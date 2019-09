Robles prevé que se realicen el funeral y las honras fúnebres del piloto fallecido en el accidente aéreo en La Manga

"No se han regateado ni medios, ni esfuerzos"

"No han regateado ningún tipo de medios ni esfuerzos, aunque lamentablemente, no fue posible rescatar con vida al comandante", ha afirmado Robles. La ministra no ha aclarado si se ha recuperado ya la cabina del avión, aunque sí ha avanzado que "se están recuperando partes muy importantes" de la aeronave.