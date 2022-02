Margarita Robles afirma que Vladimir Putin "no debe quedar impune": puede tener "consecuencias penales"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el presidente ruso, Vladimir Putin , "no debe quedar impune" y que su agresión a Ucrania puede tener "consecuencias penales".

"No me atrevo a decirlo, pero cuando hay una violación del ordenamiento jurídico, la posibilidad de consecuencias penales existe , claro", ha indicado Robles en una entrevista en El País, recogida por Europa Press.

A su juicio, "Putin no debe quedar impune y eso no puede limitarse a las sanciones económicas", que la ministra espera que sean "más categóricas si no se produce una retirada".