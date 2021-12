Margarita del Val: su receta para luchar contra la variante ómicron estas Navidades

La experta Margarita del Val no se esconde y da su opinión sobre las restricciones, en una entrevista en Onda Cero. "Por lo que hay de ómicron ahora, creo que no. Hasta que no veamos cómo se comporta en la población no las podemos tomar. No se puede hablar de que se está detectando un escape ya que no se ha producido hasta el momento que el virus "pase por personas vacunadas y provoque casos graves". La experta reconoce que ómicron no ha llegado a despegar y tal vez pueda acabar desplazada por la delta y quedarse en una mera discusión científica.