A Carmena y Errejón les pasa como a Vox, se quedan sin debates electorales por decisión de la Junta Electoral Central

"Más Madrid viene a suceder a Ahora Madrid"

"En este caso no influye la existencia o no del partido o coalición que representaron los diputados en el momento de su elección. El legislador no ha querido hacer referencia alguna al respecto. Por eso, no nos referimos a dicha situaciones ni solicitamos sucesión con el partido con el que dichos diputados concurrieron (Podemos), dado que dicho dato ni influye en nada en el resultado del recurso", expusieron desde el partido de Carmena y Errejón.