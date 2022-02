¿En qué casos hay que llevar la mascarilla en exteriores a partir de ahora?

El uso de la mascarilla dejará de ser obligatoria por la calle a partir del jueves que viene, pero lo seguirá siendo en " eventos multitudinarios " que se celebren al aire libre en los que no se pueda guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros y en las aglomeraciones. Esta es una de las nuevas condiciones que tendrá a partir del jueves que viene el uso de la mascarilla y a las que las comunidades han dado este lunes el visto antes de que este martes las apruebe el Consejo de Ministros.

De acuerdo a la propuesta que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha sometido al Consejo Interterritorial para su aprobación, la mascarilla no será obligatoria en exteriores, seguirá siéndolo en espacios cerrados y en eventos multitudinarios donde no se guarde una distancia de 1,5 metros. Si existe esta separación, no habrá que ponérsela, pero sí en las aglomeraciones al alre libre.