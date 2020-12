Las frases del discurso del Rey Felipe VI en su mensaje de Navidad 2020

El discurso del Rey más esperado duró 13 minutos y medio (14 minutos y 15 segundos con himnos). Y sí, tuvo como foco la pandemia de modo central y sus estragos en la ciudadanía. (Lea aquí el discurso íntegro). Pero no olvidó tampoco la situación de Rey emérito, al que lanzó un mensaje sin citarlo. La ética y la moral, dejó claro, son para todos, independientemente de la familia y la persona a la que afecte. Felipe VI no dejó ningún tema en el aire y defendió también la vigencia y la utilidad de la Constitución y de la Monarquía en este momento de crisis y también la necesidad de unidad en un proyecto común destacando que es la sociedad civil con su esfuerzo la que mantiene en pie al país que no puede permitirse una generación perdida por culpa del coronavirus. Estas son las frases más destacadas del discurso de Navidad de Rey Felipe VI en 2020.