En el caso de los menores hasta 14 años, las mismas fuentes precisan que muchos de ellos están siendo reclamados por sus padres por lo que se está estudiando cómo hacer el trámite de devolución. Mientras tanto, están siendo atendidos en las Naves del Tarajal, al lado de la frontera. Por otro lado, se encuentra el grupo de menores de 15 a 18 años, que en su inmensa mayoría están por las calles y sobre los que aún no se sabe qué se va a poder hacer. Además, hay un pequeño núcleo de niños que han cruzado la frontera junto a sus padres por lo que, en este caso, los pequeños regresarían a Marruecos con sus progenitores.

Deambulando por las calles

En parque y jardines pasan la noche algunos de los que han llegado estos días a Ceuta. Es la imagen de la desolación más absoluta. Los que deciden quedarse repiten la misma frase: En Marruecos no hay trabajo, en España sí. Y es lo que buscan, un futuro. Lo saben las autoridades marroquíes que usan esa necesidad cuando abren las puertas. Vienen a buscar trabajo pero al ver la situación real, muchos de ellos están regresando a casa de manera voluntaria, porque ven su futuro igual de negro. "Aquí no hemos encontrado quien nos recoja, nos hemos quedado aquí perdidos, en la calle". El miedo a estar en la calle les hace volver con sus familias. "Prefiero estar con mi madre".

Un flujo incesante de personas que continuaba por la mañana. Outman es menor de edad y llegó nadando el lunes en busca de un trabajo. No tiene casa, ni comida... No ha encontrado lo que él esperaba. Decide volverse después de estar dos días en la calle a sus 16 años. De los 2.000 menores que han llegado a Ceuta unos 900 lo habrían hecho solos. Según delegación del gobierno, la mayoría de los niños sin un adulto a su cargo, el perfil más vulnerable, está en las naves. Otros se resisten a su destino. "Mis padres saben que estoy aquí, no quiero volver solo trabajo para alimentar a mi familia". Pero son muchos y los medios, pocos. Muchos tienen que dormir en cajeros o a la intemperie.