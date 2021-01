El epidemiólogo ha asegurado que, por ahora, esta cepa no ha ocupado en España el "nicho ecológico" como sí lo ha hecho en el Reino Unido o, incluso, en Irlanda, por lo que ha asegurado que el incremento de casos que se está produciendo en España no se puede achacar a esta cepa.

Ante estas declaraciones, Elvis García, doctor en salud pública por la Universidad de Harvard, no se quedaba callado y mandaba un mensaje al doctor Simón: "No es por llevarle la contraria a Fernando Simón, pero es mejor pecar por precavidos y que no nos cuelen otra como allá por Febrero cuando el virus estaba "solamente en Italia"", escribía en su cuenta de Twitter.