Mentiras en la UCI: pacientes que dicen estar vacunados y las pruebas serológicas confirman que no

Lo ha desvelado el jefe del servicio UCI, Juan Carlos Pardo, del hospital Reina Sofía de Murcia, y la situación no deja de ser desconcertante. Pacientes que "dicen que están vacunados y la serología demuestra que no es verdad. Cuando les preguntas algunos te dicen que 'claro que sí', otro que 'sí, estoy vacunado con una dosis y me falta la otra'. Pero están mintiendo de forma descarada. Cuando ha habido que ponerles cierta medicación y les hemos hecho una serología hemos descubierto la mentira".