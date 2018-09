La Mesa del Congreso tumba la enmienda del PSOE para anular el veto del Senado

Pastor ha explicado que no frenar esa reforma "duplicada" podría dar lugar a una situación de "inseguridad jurídica" porque ambos textos podrían dar lugar a resultados distintos e incluso "contradictorios" .

Como segundo argumento, la presidenta ha esgrimido la jurisprudencia del TC que establece que la Mesa del Congreso tiene competencia para "garantizar la necesaria homogeneidad y congruencia" de las enmiendas con el texto al que se presentan, no sólo en los supuestos en los que el Reglamento de la Cámara lo tenga previsto de manera expresa, sino también en los que no haya una previsión específica al respecto.

NO TENÍA NADA QUE VER

En este caso, ha aducido, "es claro" que la enmienda no tenía "conexión con el objeto de la iniciativa legislativa que versaba sobre la lucha contra la violencia de género" y que por tanto, no "era congruente con su objeto, su espíritu ni sus fines esenciales".

Cuando se le ha preguntado por qué en otras ocasiones la Mesa de la Cámara ha dejado pasar enmiendas que no tenían nada que ver con el texto enmendado y si a partir de ahora, como ocurre en el Senado, no permitirá que esa práctica se repita, Pastor se ha limitado a decir que "el criterio de la Mesa es siempre cumplir las sentencia del TC".

Pastor ha defendido que, como presidenta del Congreso , actúa "siempre con objetividad , conforme a la legalidad y la Constitución " y ha vuelto a repetir, ante la posibilidad de que el PSOE intente promover su reprobación, que no acepta presiones.

"Puedo recibir amenazas, pero a mí las amenazas me mueven en el cumplimiento de la legalidad. No sé si a otros, pero a mí las amenazas siempre me mueven en el cumplimiento de mis obligaciones", ha enfatizado, haciendo hincapié en que la decisión de anular la enmienda ni ha sido suya sino de la Mesa.