La Mesa del Senado suspende de sus funciones a Romeva, con el voto en contra del PNV

La vicepresidenta primera de la Cámara, Cristina Narbona, ha explicado, además, que los letrados de la Cámara realizarán ahora un informe sobre los efectos de esta suspensión, como por ejemplo la composición del Senado, si se rebaja o no el total y cambian por tanto las mayorías.

Problemas para ERC para formar grupo parlamentario

ERC tiene sin embargo cuatro senadores más que no inscribió en su grupo, porque ha decidido prestárselos a Junts para que, a su vez, pueda formar grupo, una práctica habitual en la Cámara Alta. Al perder hoy a Romeva y haber cedido a esos cuatro parlamentarios, Esquerra se ha encontrado con que sólo tiene nueve componentes y no cumple el Reglamento.



La Mesa ha decidido darle a ERC cinco días más para que pueda recomponer el grupo. Narbona ha explicado que al presentar el grupo ERC-EH Bildu, no podían saber que la Mesa iba a suspender hoy a Romeva, por lo que se considera "razonable" darles un nuevo plazo para "subsanar" la composición.