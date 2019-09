Los disturbios del pasado Consejo de Ministros en Barcelona, un ensayo de los CDR para el 'día D'

Preparación y formación

El día ‘D’: el asalto al Parlament

Una “estructura jerarquizada”

A este respecto, señala en particular dos conversaciones telefónicas intervenidas en las que el detenido Jordi Ros dice al también en prisión preventiva Guillem Xavier Duch "que deberían empezar a mover las cosas porque las noticias avanzan desfavorablemente".

La reunión con la hermana de Puigdemont

"Efectivamente, tras un pormenorizado análisis de las intervenciones telefónicas, entre Ferrán Jolis y otro miembro del ERT, Xavier Buigas LLobet, se obtuvo que ese día el ERT organizó, planificó y ejecutó una reunión secreta in itinere con la hermana del ex Presidente Carles Puigdemont con la intención de entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras entre el expresidente huído de la justicia española y el actual presidente de la Generalitat Joaquim Torra", expone el auto.