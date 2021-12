Milagros, una vecina de La Palma con la casa encima del volcán: "Al abrir la puerta, se me cerró la garganta"

El v olcán de La Palma ha arrasado cerca de 1.600 viviendas . Muchas familias llevan todo este tiempo en casas de familiares o de amigos. Por eso urge la entrega de viviendas. Nuestra compañera Carolina Armas ha estado con Milagros, que vive "de prestado" . Su casa estaba a 500 metros de la primera boca del volcán . Como ella misma ha contado "al abrir la puerta, el volcán estaba ahí. Se me cerró la garganta”.

“El peor momento fue cuando el volcán reventó. Fue abrir la puerta y el volcán estaba ahí, a 500 metros. Se me cerró la garganta. No podía emitir ningún sonido”, ha explicado.

“Cuando me vino la voz, solo podía gritar por mi madre, por mi marido y mis hijos…”, prosigue. “Gritaba y gritaba solo quería sacar a mi madre. Si no salía ella de allí, no salía yo”. Dice Milagro que tuvo que salir con lo puesto y ver de lejos como la lava engullía su casa, sus recuerdos… su vida.