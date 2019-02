La protesta ha sido convocada por la plataforma Teruel Existe, la Federación de Asociaciones de Vecinos 'San Fernando' y la plataforma 'La sanidad de Teruel importa', bajo el lema ' Sanidad: exigimos trato de igualdad para Teruel' . Los asistentes han acudido con carteles en los que se podría leer 'Ser pocos no resta derechos, 'Con la salud no se juega' y 'Ni excusas ni parones, hospital en condiciones'.

"Existe un problema de especialistas en toda España pero lo pagan los centros pequeños"

Ha sostenido que existe " un problema de especialistas " en toda España por una "muy mala coordinación" del Ministerio de Sanidad con las universidades, las comunidades autónomas y las comisiones nacionales de especialidades, pero en estos casos, "lo pagan los centros pequeños". "Nadie puede entender cómo no se tenía prevista una situación con la que decíamos que nos íbamos a encontrar hace más de 20 años ".

Ha subrayado que esta situación no es "un hecho puntual" sino que es algo que ha pasado en más ocasiones con otros especialistas. En este punto, ha incidido en que si no existiese un problema real "no habría salido tanta gente a la calle", y es que ha asegurado que ha sido una protesta "masiva".