La ministra de Trabajo participa por primera vez en la historia en la manifestación del 1 de mayo

La jornada es "una expresión solidaria"

"Ha pasado más de un año desde que la pandemia nos arrebató vidas y empleo", ha recordado, tras apuntar que este primero de Mayo no es "un día mas".

"Esta crisis no ha enfrentado con un modelo laboral caduco . Es nuestra hoja de ruta inmediata, reconstruir los derechos de trabajadores en el siglo XXI", ha añadido.

"Ni un voto a quien nos odia"

Durante la lectura del manifiesto, el secretario general de CCOO, Unai Sordo , y el de UGT, Pepe Álvarez , han pedido que no vaya "ni un voto trabajador a quien odia y no quiere a la clase trabajadora".

"Opciones tenéis en las distintas izquierdas , en los distintos partidos. No seré yo quien diga a quién tenéis que votar, pero, compañeros, ni un voto trabajador a la extrema derecha, ya no diré al fascismo", ha resaltado Sordo, que ha señalado que "hay mucho en juego" en Madrid.

Por su parte, Álvarez ha dejado claro que "el Primero de Mayo es una fiesta internacional de los trabajadores y no un invento para que cuatro fascistas se reúnan". "Uno tiene la sensación de que se piensa que somos tontos, pero ¿cómo se pueden mejorar los servicios públicos si se bajan los impuestos?", ha cuestionado.

" Os quiero pedir movilización, que ningún trabajador se quede en casa , que se llenen las urnas de los barrios populares de Madrid y que le digan alto y claro a la derecha que no nos vendan duros a cuatro pesetas", según Álvarez.

"No es de recibo que en España la gente joven tenga que dedicar casi 3 de cada 4 semanas que trabaja para pagar un piso, una hipoteca o un alquiler. No puede ser, hay que regular los precios de las viviendas en España y no vale solo con sacar muchas más viviendas", ha añadido.