"Recoser el país": primera consigna de Iceta para iniciar su mandato al frente del PSC

"Competir y ganar acuerdos"

Por eso, ha adelantado que una prioridad como secretario será luchar contra esa situación apostando por el "reencuentro entre los catalanes", y retomar consensos e instituciones donde todos se sientan representados. "Yo no quiero que nadie tenga que esconder o disimular que es socialista, o sus ideas, sean las que sean. No aceptaremos que los intolerantes impongan sus ideas por métodos intimidatorios. No aceptaré que quienes se creen poseedores de la verdad nos impongan su dogma a los demás", ha advertido.

Independentismo

"Libertad por encima de convivencia"

Ha criticado a quienes reivindican la libertad "por encima de la convivencia y no practica ninguna de las dos", y ha asegurado que los socialistas no quieren la independencia sino más y mejor Catalunya. Así, se ha comprometido a no perder de vista la incertidumbre y la preocupación con la que la sociedad catalana vive el futuro, y a dar seguridad desde la política, aunque reconoce que no hay "solución milagrosa" al conflicto.