Una moción de censura en Cataluña de todos contra todos que acabó en fracaso

Muchos han acusado a Ciudadanos de utilizar la moción como un instrumento electoral ahora que estamos en precampaña, de cara a las elecciones del 10 de noviembre. Sin embargo, Inés Arrimadas ha explicado que han esperado a que “la situación fuera tan grave que el Partido Socialista no tuviera ninguna excusa para no apoyar la moción” . “Ni con esas, ni con un presidente que jalea a personas que están detenidas por delitos de terrorismo, ni con una situación en la que se habla abiertamente ya de que personas pensaban atentar el pasado 1 de octubre”, ha continuado Arrimadas.

La candidata a la presidencia de la Generalitat, Lorena Roldán, ha cargado contra Quim Torra ante la visible aprobación de líderes de su partido. “No es una República, es una golpe de estado; no es el muy honorable Puigdemont, es un prófugo de la justicia; no son presos políticos, son presuntos delincuentes; no es la revolución de las sonrisas, son explosivos; no son mártires, son presuntos terroristas. Señor Torra, abra los ojos: no son gigantes, son molinos”. Roldán ha presentado la moción como una cuestión moral para para el golpe y construir una Cataluña sin “procés”. También ha cargado contra el PSC y ha agradecido el apoyo del PP: “con este voto se demuestra que lo que nos unió el 6 y 7 de septiembre de 2017 en defensa de la democracia sigue vivo”.