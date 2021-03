La entrevista a Mónica García con Pedro Piqueras en Informativos Telecinco, íntegra

“Creo que lo que vivimos fue absolutamente terrible. El problema ya no es solo lo que vivimos; la cantidad de gente que no tuvo acceso a una UCI, la cantidad de gente que falleció y que estuvo infectada en los hospitales; la sobresaturación. Para mí casi lo más terrorífico era el contraste que tenía cuando salía de mi turno del hospital, llegaba al pleno y contaba esto. Contaba al señor consejero, al que va ahora mismo de número 2 en la lista de Ayuso, y le decía: no tenemos UCI, o tenemos a gente esperando una cama de UCI, es una aberración; no se puede estar esperando una cama de UCI. Y me decía: ‘no, no es verdad, no es lo que me están contando’. La propia Ayuso me decía que no era verdad que tuviéramos un colapso sanitario. Esa distorsión de la realidad; ese saber que el PP hace una política de pies de barro que no está conectada con la realidad y con lo que estábamos viviendo en los hospitales… me hizo reafirmarme en hacer una oposición contundente que era la que creo que necesitábamos en este momento”, ha subrayado.