Mónica García: "Asumimos el compromiso y la responsabilidad de ser la fuerza que lidere la alternativa"

Tras ello, sus siguientes palabras han sido de agradecimiento : "Quiero dar las gracias; gracias a los casi 600.000 madrileños que han confiado en nosotros, en Más Madrid. Gracias a ellos hoy podemos decir que representamos al 17% de los votos , con 24 diputados, cuatro más que en el año 2019 . En esta campaña hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos, pero todo lo que ha estado en nuestras manos no ha sido suficiente. Lo dije al principio de la campaña: íbamos a poner alma, corazón y cerebro, y así lo he hecho desde el principio de esta campaña. Era una campaña dominada por el ruido y por el fango , en la que me he dejado la piel defendiendo una política dirigida a las buenas ideas, la ilusión, el futuro y el respeto a las cosas que más importan", ha subrayadoi.

“Se ha demostrado que hay dos modelos claros: el modelo deprerdador de lo público, el modelo egoísta, de la ley de la selva, del PP y de Ayuso; y el modelo del Madrid de la empatía, del futuro, de la protección de los derechos y libertades que representa Más Madrid. Hemos liderado y vamos a seguir liderando esta alternativa. A partir de ahora asumimos este compromiso y la responsabilidad de ser la fuerza política que lidere la alternativa y el cambio en la Comunidad de Madrid. Desde esta misma noche comienza la cuenta atrás para las elecciones que va a haber dentro de dos años y para las que me pongo a trabajar desde este mismo movimiento, y como ha sido ahora, me voy a volver a dejar la piel. Redoblamos la apuesta. Esta campaña que ha superado las expectativas es el anticipo de la alternativa que me comprometo a construir desde ahora mismo. He estado, estoy y estaré para defender los intereses de los madrileños y madrileñas. Le quiero decir a los madrileños que no desesperen, que no se den por vencidos. Más Madrid se pone en esta tarea de derrotar al Gobierno que sale hoy de las urnas, del PP y Ayuso, para el 2023. Tengo la absoluta convicción de que cada día seremos más y cada día seremos mejores”.