Vox y C's se pelean, Casado saca pecho y Moreno será presidente de la Junta el día 18

El teatro se mantiene a pie de obra pero entra bambalinas ya está todo dicho. La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha propuesto como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía al popular Juan Manuel Moreno. El debate será el próximo 15 de enero y la toma de posesión el 18. Y no habrá más candidatos. Todos saben lo que hay. Hasta Susana Díaz que desea seguir siendo la lideresa socialista andaluza, algo que no comparte Moncloa. Habrá guerra. Sánchez no olvida. Y ha llegado su momento con la mejor excusa.

El día 15 habrá cambio en Andalucía. Moreno Bonilla, el mismo hombre que tenía un pie fuera horas antes de ir a las urnas tras su apoyo a Soraya y su previsible descalabro electoral (el resultado del PP no fue bueno, pero el del PSOE fue peor) vio cómo la subida de Vox y C's, la caída del PSOE y salvar los muebles le servían para ser el nuevo presidente de la Junta. Sorpresa absoluta. El drama era compartir fotos y saludos con Vox, carne de su carne electoral.

Al final como dijo Casado, hemos hecho lo que teníamos que hacer. O lo que es lo mismo, ocupar San Telmo. Y hacerlo en un pack que se puede repetir en el futuro de forma recurrente, aunque C's no quiera fotos. Al final todos ganan. C's logra cumplir su promesa de cambio y logra gobernar por fin. No podía ser el freno al cambio como tampoco Vox que lanzó un órdago que al final duró menos de 24 horas.

Lo que se mantiene ahora es el teatro de la disputa, sobretodo entre C's y Vox. Rivera necesita distanciarse del partido calificado como de extrema derecha aunque sepa que sin sus votos no habría cambio posible. Y en ello están ambos partidos. Eso explica que el secretario general de Vox, Javier Ortega, haya lanzado una serie de advertencias al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el día después de que se sustanciaran los dos acuerdos entre Partido Popular y la formación naranja y entre PP y el partido ultraderechista para que Juan Manuel Moreno sea presidente de la Junta de Andalucía.

Rivera sigue renegando de Vox y Ortega le mandado un 'recado': "Que no se le olvide a Rivera y a Ciudadanos, aunque nos hayan despreciado e insultado no va a salir una sola medida que no tenga el apoyo de los 12 diputados de Vox". En la mísma línea, el secretario general de la formación de extrema derecha ha sido contundente sobre el cumplimiento de los acuerdos rubricados ayer miércoles. "Igual que dice Rivera que no le afecta lo más mínimo ese pacto que hemos firmado con el PP, también le recuerdo que a nosotros el pacto que han firmado Ciudadanos y PP por la misma razón no nos afecta", ha subrayado.

Por su parte, Rivera, tras estar durante unos días en la sombra ha salido a la luz en Telecinco para dejar claro que a partir de ahora la junta de Andalucía es PP Y Ciudadanos. ¿Y Vox? Rivera lanza el mensaje de que el acuerdo con VOX no le compromete para nada y que en el caso de que su grupo parlamentario o el del PP lleven al parlamento una ley que no le gusta votarán en contra. Ya le avisa Vox que el acuerdo tiene tres patas, pero Rivera no se siente aludido y reta al PSOE: "Es mucho mejor acuerdos moderados que meter a Podemos o a VOX en los gobiernos". Sin sonrojarse. El PSOE, que ahora comenzará su propia batalla andaluza, tiene también otra bandera que jugar: nosotros somos los moderados frente a las derechas. Ábalos ha sido el primero en salir a la palestra defendiendo ese nuevo liberalismo y centrismo de Sánchez.

El PSOE critica que a Ciudadanos no le ha importado que la ultraderecha forme parte de un gobierno autonómico" y ha asegurado que la formación naranja "se ha retratado mal varias veces" en la constitución de Gobiernos en Madrid, en Murcia...El ministro ha afirmado además que el acuerdo entre Vox y PP "debe convivir con otro acuerdo entre PP y Ciudadanos". "Es una cosa rara esto de los acuerdos cruzados cuando se trata de un solo Gobierno, no se qué política tendrá que hacer", ha indicado, si bien ha afirmado que él "tenía claro desde el principio que se iban a poner de acuerdo porque lo importante era conseguir el poder". Cierto. Es la consigna para todos, como Sánchez demostró en la moción de censura. El poder. Ahora en Andalucía será para Moreno Bonilla.