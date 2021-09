Esto es mosquilandia: los vecinos del Grau de Castellón no pueden más

En las redes sociales los vecinos del Grau de Castelló muestran su malestar. “Esto es mosquilandia. Nos están hinchando. Algo tienen que hacer”, afirman. En la misma línea, una vecina del mismo distrito marítimo afirmaba que ahí la situación no es muy distinta: “En el parque de la Panderola entras y en diez minutos tienes picaduras hasta en los talones de los pies y el picor no dura un rato, sino dos o tres días. Da miedo salir de casa porque no les hace efecto ni el repelente y son tan pequeños que no se ven”, declaran al Periódico del Mediterráneo.