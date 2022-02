La mujer de Antonio Resines anima a vacunarse: "Fue peor de lo que dijimos, está sin fuerzas"

Sobre su recuperación, Pérez-Lorente aseguró que no podía decir fechas, porque no lo saben a ciencia cierta, pero evoluciona favorablemente y "va más rápido de lo que él piensa y de lo que pensaban los médicos".



"Está fenomenal, en nada le podréis ver", concluyó, no sin antes lanzar un mensaje a la gente: "Por favor, que la gente se vacune, porque a veces, incluso con dos vacunas, que no le dio tiempo a la tercera, esta enfermedad es muy complicada. Es una cosa muy seria".