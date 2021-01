Murcia confina a partir de este sábado 22 municipios y adelanta el toque de queda a las 22 horas

Esto implica , entre otras medidas, la restricción perimetral de movilidad en todos ellos, de forma que no se podrá salir o entrar salvo por causas justificadas contempladas en el Real Decreto de alarma a partir de este sábado. Esta medida también implica el cierre de los centros de día y la reducción del aforo en comercios al 50%.

Además, el Comité acordó adelantar el toque de queda a las 22 horas para toda la Región. "No se podrá salir a partir de esa hora y cesará toda actividad , salvo la considerada esencial o las excepciones contempladas en la normativa vigente", añadió López Miras.

El presidente murciano declaró que "no son medidas contra nadie, sino en defensa de todos, para proteger a todos", y ha afirmado que "no son distintas a las que se ponen en marcha en cualquier región o nación". La única diferencia, lamenta, es que "en otros países existe una coordinación absoluta, sin el más mínimo resquicio, para no dejar ninguna puerta abierta al virus".