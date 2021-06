La narcoindustria del hachís llega a España

Por primera vez, tenemos la prueba de que la narcoindustria del hachís se está deslocalizando: la fábrica no está ubicada en las montañas del Rif si no en un polígono del municipio alicantino de Bigastro. La materia prima, plantas de cannabis, ya se cultivan desde hace tiempo en España, donde se comercializa como marihuana picada. Pero ahora, además, este cannabis Made in Spain también se seca, se machaca y se prensa aquí, para convertirlo aquí en resina de hachís, listo para su venta en la calle.