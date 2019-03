Casado reparte cargos a Rivera, Suárez Illana la lía con el aborto… la campaña no da tregua

La campaña no va a defraudar. Al menos en titulares. Otra cosa son los pactos futuros, en los que nadie debe descartar sorpresas. Ya dice Casado que Rivera acabará pactando con el PSOE pese a lo que dice, por eso pide el voto útil para su partido. Vox, socio imprescindible para el PP si quiere sumar sigue llamándole derechita cobarde pese a quey Sánchez, en una presentación a lo estrella de rock de su programa apuesta por el rojo y olvida Cataluña (Iceta no lo hizo y sacó la patita del referéndum pactado).

Lo dicho, frente al gasto público sin freno del PSOE, aplaudido por su militancia y votantes, y criticado por parte de economistas que anuncian otra recesión, se enfrenta Casado regalando cargos antes de ganar las elecciones. Pese a su tono tosco dice ahora que lo de convertir a Rivera ministro de Exteriores no iba en serio. Tensar la política y gastar bromas de este calibre se entiende mal, pero Casado confirma por una lado que "no estamos para ofrecer cargos y menos antes de que se forme Gobierno" y por otro pondera que Rivera sería "mucho mejor ministro que Borrell o mucho mejor vicepresidente que Carmen Calvo".

"No va a aparecer la propuesta (en el programa electoral) porque no hay consenso para hacer la reforma, si consiguiéramos que la sociedad española se diera cuenta de que 100.000 abortos al año son una salvajada sería un éxito, pero si no es posible, no es posible, el pueblo español es soberano por mucho que me guste a mi o no", ha explicado Suárez Illana en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press. Pese a reconocer el apoyo mayoritario a la actual ley de plazos y su postura contraria a la interrupción voluntaria del embarazo, Illana ha insistido en que su trabajo pasa por "intentar cambiar esa tendencia favorable que apoya el 80 por ciento de los españoles", aunque ha descartado que la solución pase por la reforma del Código Penal.