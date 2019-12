ERC advierte al PSOE de que deicr "que no son verdad, chantajear y meter presión" perjudican un posible acuerdo

Marta Vilalta ha advertido al PSOE de que anunciar avances "que no son verdad, chantajear y meter presión" aleja el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. La portavoz de ERC ha hecho visible el enfado de su partido tras las del secretario de Organización y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, mostrándose "convencido" de que los republicanos han renunciado a la vía unilateral para conseguir su objetivo de una Cataluña independiente.

Vilalta asegura que eso no se ha abordado en ninguna de las negociaciones, como tampoco un eventual acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha recordado que no están abordando "una negociación tradicional de investidura, sino un cambio político para solucionar" el conflicto en Cataluña.

La portavoz de ERC recuerda que si se han sentado a negociar con el PSOE, es porque "apuestan por la vía del dialogo, de lo acordado", pero ha subrayado que siguen teniendo como objetivo la consecución de la república catalana y que no descartan ninguna vía para conseguirlo.

Ha insistido en que "otros no pueden hablar por ERC" en referencia a Ábalos y ha recordado que por ERC han hablado sus militantes que han avalado mediante una consulta la negociación y que se mantengan en el 'no' a Sánchez si no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación.