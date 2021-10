La DGT permite ocupar el carril de sentido contrario para adelantar a los ciclistas

El reglamento de circulación en España establece que, de manera general, no está permitido llevar a cabo un adelantamiento en zonas en las que la seguridad no está garantizada como, por ejemplo, curvas, cambios de rasante o intersecciones. Sin embargo, hay ocasiones en las que existen excepciones a la norma general para que el tráfico pueda ser más fluido.

Para que todos puedan hacer uso del asfalto de una forma segura, la DGT ha querido aclarar que siempre es obligatorio dejar un metro y medio de distancia entre el coche y el ciclista cuando se produce el adelantamiento. Para que esto sea posible, en muchas ocasiones se hace necesario invadir el carril contrario incluso en aquellas zonas en las que esto no está permitido. No obstante, tráfico asegura que para ello los conductores deben asegurarse de que existen buenas condiciones de visibilidad y de que no existe riesgo ni para el ciclista ni para el resto de conductores que puedan estar circulando por la vía.