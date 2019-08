La nueva ordenanza de Sevilla obliga a los propietarios de mascotas a limpiar su orín de las calles

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernada por el PSOE de Juan Espadas, anuncia una nueva ordenanza por la que los propietarios de animales que saquen a sus mascotas deberán portar una botella con agua mezclada con productos desinfectantes. Con esta nueva ordenanza no sólo se podrá sancionar a aquellos dueños que no recojan los excrementos, también a los que no limpien su orín.